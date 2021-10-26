София, 26 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Сборная Болгарии по художественной гимнастике отменила программу групповых выступлений на чемпионате мира (ЧМ) в Японии. Об этом 26 октября сообщило Болгарское национальное радио.

Sport.kazanfirst.ru Художественная гимнастика

Согласно официальной информации, причиной этого послужила серьезная травма, полученная одной из участниц болгарской команды — Лауры Траатс.

По некоторым данным, после двух тренировок на спортивной базе в городе Китакюсю — месте проведения ЧМ, Л. Траатс внезапно почувствовала сильные боли в спине и конечностях. Врач команды констатировал, что полученная травма не позволит ей участвовать в соревнованиях.

«Соответственно, групповое выступление наших девушек не имеет смысла», — говорится в заявлении болгарского спорткомитета.

В то же время Болгария на чемпионате в Китакюсю будет представлена индивидуальной программой гимнасток Боряны Калей и Татьяны Воложаниной. ЧМ по художественной гимнастике пройдет в Японии с 27 по 31 октября нынешнего года.