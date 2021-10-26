Бишкек, 26 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Новым председателем таможенной службы Киргизии стал Адилет Кубанычбеков. Как сообщили в пресс-службе ГТС, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Акылбек Жапаров.

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Отметим, что Кубанычбеков является соучредителем и генеральным директором логистического центра «Silk Way».

На посту главного таможенника он сменил Самата Исабекова, который проработал на этой должности чуть больше четырех с половиной месяцев, после чего уволился в связи с переходом на новую работу.

Также стало известно о том, что назначены два заместителя руководителя таможенной службы Киргизии — Азамат Абдыкалыков и Эрик Ирискулбеков.

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