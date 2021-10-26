Симферополь, 26 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям, «отвратительное», его планируется обжаловать. Об этом 26 октября заявил руководитель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Скифское золото Крыма

«Решение неожиданностью для нас не стало, но я, конечно, шокирован подобного рода отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, просто мерзкое. И я по этому поводу очень сожалею. Мы обсудим это с нашими юристами, и если они сочтут возможным в процедурном смысле этого слова, то будем обжаловать», — цитирует Мальгина «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение о принадлежности Украине коллекции скифского золота, вывезенной зимой 2014 года из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. Речь идёт о 2 111 экспонатах из Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического». В крымские музеи экспонаты планировалось вернуть в июне 2014 года, однако после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014-го, претензии на коллекцию заявила Украина.