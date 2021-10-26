Кострома, , 13:32 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин прокомментировал ужесточение антиковидных мер в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Врач сказал, что власти и врачи предупреждали людей о возможном обострении инфекции в осенний период, но просьбу вакцинироваться весной и летом не услышала большая часть населения.

Николай Гирин

«Если вы забыли, то я напомню, что медики борются с пандемией без малого два года. Ресурс сил и средств ограничен. Мы «тянем» больных с чудовищными усилиями, система здравоохранения работает на морально-волевых качествах. В весенний, летний период я, представители департаментов, Роспотребнадзор умоляли людей привиться. Из всех «утюгов» говорилось о том, что предстоит осенний эпидсезон, нам надо пройти его максимально мягко, без риска. Но нас никто не слышал и не слушал. И сегодня мы получаем то, что получаем. Тогда были созданы все условия, не было напряга, но вакцинальная активность упала до ноля. Почему нельзя было сделать прививку 3 месяца назад, когда не было ажиотажа? Для себя я понял, что просьбы, мольбы, убеждения — все это не работает. Работает нечто другое», — сказал Гирин.

С 15 октября 2021 года в Костромской области в силу вступил ряд ограничений, введённых из-за начала четвёртой волны коронавируса. В частности, посетить культурные организации, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны и общепит стало возможным при наличии документов, подтверждающих перенесённую болезнь или наличие прививок от COVID-19. К таким свидетельствам относились бумажные сертификаты о вакцинации, QR-коды о вакцинации или перенесённой болезни.

С 30 октября к вышеперечисленным учреждениям добавятся крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), ярмарки (площадью свыше 2 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами. Теперь пускать в эти места будут исключительно по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки или перенесенную болезнь. Бумажные сертификаты решено не принимать в расчёт. Кроме этого, проверяющие потребуют паспорт, чтобы установить, что код действительно принадлежит предъявившему его человеку.

Читайте ранее в этом сюжете: Пункты вакцинации в костромских ТЦ переведут на ежедневный режим работы