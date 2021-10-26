Москва, 26 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. России следует жестче вести себя с русофобскими режимами. Об этом 26 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Это касается и переговоров о поставке газа, отметил он. В качестве примера он привел ситуацию с Молдавией, чье руководство ведет русофобскую политику, а при этом не только требует себе скидку на газ, но и отказывается погашать задолженность за уже поставленные энергоресурсы.

«Президент Молдавии приняла активное участие в пресловутой «Крымской платформе», где поставила под сомнение территориальную целостность России и активно русофобствовала, как и весь официальный Кишинев. Как надо вести переговоры с подобного рода режимами — с позиций существующих реалий на рынке газа. Поэтому пусть хоть замёрзнут, пусть хоть бегут в Европу голышом, но цены должны для Молдавии складываться по ценам европейского рынка. Отказываются признавать долг в 709 млн долларов, значит надо подавать на Молдавию в суд и полностью завинчивать вентиль», — сказал Коротченко.