Бишкек, 26 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Председатель таможенной службы Киргизии Самат Исабеков ушел в отставку, подав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в государственной таможенной службе.

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Причиной его ухода с поста главного таможенника республики в ведомстве назвали переход на другую должность. На какую именно, не уточняется.

Отметим, что Самат Исабеков проработал на посту руководителя таможенной службы лишь четыре с половиной месяца — на эту должность он был назначен 7 июня 2021 года.

Также стало известно о том, что одновременно с Исабековым уволились и два его заместителя — Кубаныч Шатемиров и Кыялбек Мукашев.

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