26 октября 2021 | Время чтения 11 мин

Недавний теракт в Афганистане, жертвами которого стали мусульмане-шииты в Кундузе, свидетельствует о том, что местный филиал ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, намерен активнее бороться с Китаем в стране.

Максим Исаев, , 16:56 — REGNUM 8 октября смертник совершил теракт в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз. В результате взрыва погибли более 70 человек, ранения получили еще более 140 верующих, принадлежащих к общине хазарейского меньшинства. Ответственность за это чудовищное нападение на себя взяло местное отделение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, известное как «Исламское государство Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исламские радикалы Иван Шилов © ИА REGNUM

В распространенном через пропагандистский ресурс в интернете заявлении указывалось, что за актом насилия стоял некий Мухаммад аль-Уйгури, а направлен теракт был как против шиитов республики, так и против правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что оно якобы готово по просьбе Китая депортировать уйгуров из Афганистана, пишет старший аналитик Международного центра исследований политического насилия и терроризма Нодирбек Солиев в статье, вышедшей 25 октября в The Diplomat.

Насилие боевиков ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении гражданского населения из числа религиозных и этнических меньшинств не является чем-то необычным. Новые власти Афганистана стремятся превратиться из радикального повстанческого движения в легитимную государственную структуру, в связи с чем нападения на такие общины меньшинств призваны разжечь межрелигиозную рознь и поставить под сомнение способность непризнанных новых правителей обеспечить надлежащую безопасность народу страны.

Афганская делегация в Китае Fmprc.gov.cn

Несколько необычна попытка оправдать это нападение на хазарейское меньшинство риторикой борьбы с угнетающим уйгуров Китаем. Иными словами, недавний теракт, по всей видимости, может свидетельствовать об изменении стратегии боевиков в отношении КНР и их переходе к более прямым действиям. Так, ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видит в планах новых афганских властей, которые намерены выслать уйгурских боевиков из страны, возможность заявить о себе как о новом защитнике этой группы и впоследствии расширить свои ряды за их счет.

ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его уйгурский террорист-смертник

Группировка ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла в 2015 году, когда «Исламское государство Ирака и Сирии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о своей экспансии в Хорасан — регион, который исторически охватывал части современного Афганистана, Пакистана, Ирана и Средней Азии. Первоначально в группировку входили преимущественно бывшие члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), придерживающиеся наиболее жесткого курса, «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистских организаций.

С момента своего создания группировка видит в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своего стратегического соперника и идеологического противника. Она наносила удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пыталась поощрять дезертирство из движения. С 2015 по 2020 год благодаря постоянному военному давлению со стороны США, правительственных сил Афганистана и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), угрозу ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удавалось сдерживать.

С 2020 года под руководством нового лидера Шахаба аль-Мухаджира ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развязало новый виток насилия афганского правительства и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно отчетам ООН, до падения афганского правительства в середине августа ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало от 500 до 1500 боевиков, и только в первом квартале 2021 года оно совершило 77 терактов по всему Афганистану. После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка активизировала нападения на гражданские объекты, в том числе на религиозные учреждения. В некоторых из этих и более ранних атак участвовали члены группировки, в частности, из Афганистана, Индии, Таджикистана и Пакистана.

Взрыв. Афганистан

Теракт в Кундузе — это первый случай, когда ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично подтвердило мобилизацию этнического уйгура, не предоставив при этом никаких подробностей о стране его происхождения. Прежде уйгурские боевики были невидимы как в онлайн-пропаганде, так и в боевых действиях группировки.

Уйгуры — это тюркоязычная этническая община в основном мусульман-суннитов, проживающая по большей части в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Хотя псевдоним террориста «аль-Уйгури» подразумевает, что он был уйгуром по происхождению, это не обязательно означает, что он был из Синьцзяна. Уйгурские боевики, которые утверждают, что прибыли из Китая, обычно используют псевдоним «аль-Туркестани», чтобы подчеркнуть свою сепаратистскую цель: создание независимого исламской страны в Синьцзяне, которую они часто называют «Восточным Туркестаном». Во многих зарубежных странах, в том числе в Турции и Афганистане, проживает разное количество уйгурских общин, поэтому злоумышленник мог быть из любой из них.

Независимо от того, из какой страны был нападавший, подчеркивая причастность уйгуров к атаке, ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направляет важный сигнал своей аудитории: Китаю, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уйгурским филиалам в КНР.

«Косвенная вражда» ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Группировка продемонстрировала, что в группе теперь есть уйгуры, которые мотивированы и готовы жертвовать жизнью ради своего дела, что стало причиной еще больших опасений Пекина по поводу угрозы уйгурского терроризма, исходящей из Афганистана. Китай впервые привлек внимание центрального ядра «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в июле 2014 года, когда убитый лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади назвал КНР в числе многих других стран, в которых можно «вести джихад».

Год спустя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о казни в Сирии китайского заложника вместе с гражданином Норвегии. Группировка также взяла на себя ответственность за убийство двух китайских учителей, похищенных в Пакистане в мае 2017 года. Однако с тех пор антикитайская деятельность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в значительной степени ограничивалась распространением редких угроз в сети и призывами к действиям.

Абу Бакр аль Багдади

Тем не менее такое прохладное отношение боевиков к КНР в прошлом, как и отсутствие решительности в пропаганде среди уйгуров, можно объяснить двумя факторами. Во-первых, Китай не участвовал ни в каких военных кампаниях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, Ираке или Сирии, в связи с этим группировка, возможно, считала Пекин менее опасным противником. Вместо этого боевики сделали упор на борьбу с силами западной коалиции.

Во-вторых, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор совершенно не преуспели в вербовке уйгуров по сравнению с группами, связанными с их соперником из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Увеличение числа уйгурских членов может означать то, что группировка заняла более антикитайские позиции и стала активнее проводить пропаганду среди уйгуров. Учитывая очевидный интерес Пекина к взаимодействию с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его афганский филиал теперь, похоже, рассматривают возможность включения Китая в свой список «непосредственных врагов». Об этом свидетельствует то, каким образом объяснялись причины теракта в Кундузе как возмездия за готовность «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бороться с уйгурскими боевиками по просьбе Китая.

ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеется на отказ Кабула от поддержки Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

То, что уйгуры почти не фигурировали в пропаганде ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом, свидетельствует о том, что потенциальные рекруты группировки уходили в Исламскую партию Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также известную как «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта сила на протяжении длительного времени была союзником «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в боевых действиях. Благодаря постоянной поддержке и защите «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение почти 25 лет ИПТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось не только выжить как монолитному образованию, но и установить безоговорочную монополию над вербовкой и контролем уйгурской исламистской сети в Афганистане.

Уйгуры reurinkjan

В отличие от ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно успешно вербовало уйгурских боевиков. Когда группировка была на пике своего могущества в 2014 и 2015 годах, она, по некоторой информации, насчитывала в своих рядах 114 уйгуров в Сирии. Однако даже тогда эта цифра была в 10−20 раз меньше, чем количество уйгуров в сирийском подразделении ИПТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул в августе, в рядах ИТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находилось около 400 уйгурских боевиков. Они в основном происходили из района Джурм в северо-восточной провинции Бадахшан, которая граничит с Синьцзяном через горный Ваханский коридор. Несмотря на то, что ИТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это независимая исламистская фракция, вся ее деятельность в Афганистане осуществляется под руководством и с одобрения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2019 года группа в Афганистане не пользовалась особой популярностью.

Захват Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал знаковым моментом для ИТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и многих других исламистских группировок по всему миру. Через несколько дней после падения афганского правительства эта организация выступила с заявлением, в котором восхваляла «победу» «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «восстановление Исламского Эмирата». Потенциальное возрождение ИТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое Китай обвиняет во многих терактах внутри страны, является главной проблемой безопасности Пекина.

Теракт в Кундузе произошел в критический момент для отношений между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИПТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ на неоднократные призывы Пекина разорвать связи с этой силой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно объявили, что многие члены ИТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинули Афганистан по просьбе движения. Однако в нем не уточняется, сколько уйгурских боевиков могло уехать и куда они пошли. В октябре появились сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили уйгурских боевиков из Бадахшана в другие районы, в том числе в восточную провинцию Нангархар, предполагая, что они всё еще находятся в Афганистане.

Хотя ни утверждение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об изгнании уйгурских боевиков из Афганистана, ни утверждение об их переселении внутри страны не были ничем не подтверждаются, попытка ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оправдать теракт в Кундузе как возмездие за этот шаг создает впечатление, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались от своих давних союзников-исламистов. Как бы ИПТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни отреагировала на возможную инициативу изгнания или переселения, это была бы идеальная возможность для ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начать вербовать уйгуров в свои ряды.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Прогноз

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соперничество ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступило в новую фазу. То, что боевики ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представили теракт в Кундузе как ответ на действия Китая в отношении уйгуров, является проявлением все большего разочарования группы по поводу развития дипломатических и экономических отношений Пекина с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепление «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганского государства означает более серьезные проблемы для его амбиций и выживания в стране. Усиление китайского участия в Афганистане при нынешних властях приведет к еще большему противодействию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В качестве возмездия ИГХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, продолжит продвигать нарративы, направленные на демонизацию и запугивание Китая. Группировка также будет пытаться поощрять дезертирство из ИПТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вербовать их, особенно с учетом продолжающейся корректировки отношений «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со своими уйгурскими союзниками. В худшем случае он даже может попытаться атаковать китайский персонал и объекты в Афганистане и Пакистане.