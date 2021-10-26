Москва, 26 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Лучшие певец и певица российской эстрады в 2021 году — это Олег Газманов и Полина Гагарина. Итоги соответствующего опроса опубликованы 26 октября на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Газманов

Газманова считают лучшим эстрадным певцом 19% опрошенных, ещё 10% респондентов высказались в пользу рэпера Басты. Далее идут Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%).

Полина Гагарина — лучшая певица по мнению 17% опрошенных, ещё 13% предпочли Пелагею. По 7% набрали Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия.

Вместе с тем итоги опроса заметно отличаются в разных возрастных категориях. Так, Гагарина популярна среди молодёжи, а Газманов — среди людей старше 60 лет. При этом в Москве и Петербурге самый популярный певец — Леонид Агутин.

Опрос ВЦИОМ проводил вместе с премией «Марка № 1 в России». По телефону опросили 1600 респондентов не моложе 18 лет.

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