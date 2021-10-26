Манагуа , , 13:21 — REGNUM Правительство Никарагуа предоставит государственным служащим четырехдневный отпуск перед всеобщими выборами 7 ноября. Об этом заявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, сообщает EFE.

Росарио Мурильо Tavox13

«Отличная новость заключается в том, что у нас будут длинные выходные, мы уйдем с работы в пятницу, 29 октября, и вернемся в среду, 3 ноября, чтобы семьи могли собраться вместе», — сказала Мурильо.

В ходе выборов 7 ноября действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега может быть переизбран на третий срок.