Невьянск, Свердловская область, , 13:20 — REGNUM Жители села Вересковый Свердловской области пожаловались на плохое качество воды. Кроме того, свердловчане обеспокоены проблемами с её подачей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Вода

Students4bestevidence.net

Установлено, что в течение двух недель жители последних этажей многоквартирных домов не имели возможности использовать холодную воду. Из-за слабого напора она просто не доходила до их квартир.

Теперь Невьянская городская прокуратура даст оценку деятельности администрации города и управляющей компании. Кроме того, надзорное ведомство проверит качество воды в домах.