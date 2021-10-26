Липецк, 26 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Управление МВД по городу Липецку возглавил полковник полиции Дмитрий Гайдидей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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К исполнению обязанностей глава УМВД приступил 22 октября.

Дмитрий Гайдидей родился 17 июня 1978 года в городе Камызяк Астраханской области. Свою службу в органах внутренних дел начал с уголовного розыска, продолжил, занимая различные должности в милиции, а затем в полиции. В 2019 году был назначен начальником отдела полиции №3 УМВД России по Астрахани. В 2020 году стал заместителем начальника УМВД России по Астрахани.

С июля 2021 года Дмитрий Олегович занимал должность заместителя начальника управления МВД России по Липецку. В октябре 2021 года приказом начальника Управления МВД России по Липецкой области назначен на должность начальника Управления МВД России по Липецку.