Москва, 26 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Областями сотрудничества Россия и Великобритания могут стать сферы, представляющие интерес для обеих государств. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

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Песков уточнил, это должны быть области, представляющие взаимный интерес двух стран.

«По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Борисом Джонсоном на данный момент мне нечего добавить», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 октября провёл телефонные переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

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