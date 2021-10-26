Красногорск, , 13:17 — REGNUM В Севастополе сложилась очень тяжёлая эпидемическая ситуация. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

Севастополь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжёлая за все два года пандемии. Сегодня только свежие сводки получил — плюс 337 подтвердившихся случаев ковида, ещё 14 смертей. Для города в 500 тыс. человек это очень большие цифры», — заявил Развожаев.

По его словам, в городе уже сейчас занят практически весь коечный фонд.

«Порядка 5% остаётся в резерве. Мы сейчас разворачиваем спешно ещё 200 коек, но это пределы мощности, которые может выдержать наша медицина, хотя она уже работает, честно говоря, за гранью», — указал он.