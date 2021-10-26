Кузнецк, Пензенская область, , 13:24 — REGNUM В отношении 25-летнего жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Железнодорожная станция Enigma

Подозреваемый вечером 12 сентября, находясь на перроне железнодорожной станции Кузнецк Куйбышевской железной дороги, оказал сопротивление сотруднику полиции, который привлекал его к административной ответственности за ранее совершенное правонарушение. Мужчина пытался избежать наказания и применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни или здоровья. Однако, своими действиями злоумышленник подвергал опасности других пассажиров и нарушал правила безопасного поведения на объектах транспорта.

Сотрудники управления на транспорте МВД России по ПФО пресекли преступление. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, поздним вечером 23 октября в Саратове на улице Чернышевского рядом с одним из торговых комплексов собрались молодые люди. На место для выяснения обстоятельств направили два экипажа дорожно-патрульной службы (ДПС). Один из присутствующих молодых людей взобрался на капот, а затем на крышу служебной машины ДПС и прыгнул на одного из инспекторов, удерживая при этом сотрудника за форменное обмундирования и пытаясь нанести удар.

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