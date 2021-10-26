Полтава, Украина, 26 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времён Гражданской войны Василию Чапаеву сбросили в ночь на 26 октября в Полтавской области на Украине неизвестные. Об этом 26 октября сообщает украинское агентство УНИАН.

Цитата из кф «Чапаев». Реж. братья Васильевы. 1934. СССР Чапаев

Отмечается, что постамент сброшенного вандалами памятника Чапаеву находится на территории военного городка и в настоящее время правоохранители ведут расследование произошедшего.

«В случае подтверждения криминала сведения внесут в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — ред.)по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство»)», — заявили по этому поводу в отделе связей с общественностью главного управления украинской полиции в Полтавской области.

Также, по информации полицейских, ночью неизвестные также пытались повредить в Лохвице монумент «Молодёжи 1920—1960-х годов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Львове в настоящее время ведутся работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины.