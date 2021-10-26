В Полтавской области неизвестные сбросили памятник Чапаеву
Полтава, Украина, 26 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времён Гражданской войны Василию Чапаеву сбросили в ночь на 26 октября в Полтавской области на Украине неизвестные. Об этом 26 октября сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что постамент сброшенного вандалами памятника Чапаеву находится на территории военного городка и в настоящее время правоохранители ведут расследование произошедшего.
«В случае подтверждения криминала сведения внесут в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — ред.)по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство»)», — заявили по этому поводу в отделе связей с общественностью главного управления украинской полиции в Полтавской области.
Также, по информации полицейских, ночью неизвестные также пытались повредить в Лохвице монумент «Молодёжи 1920—1960-х годов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Львове в настоящее время ведутся работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле», где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины.