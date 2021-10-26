Севастополь, , 13:13 — REGNUM В Севастополе введут пункты контроля в период нерабочих дней. Об этом 26 октября заявил губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на телеканале «Россия 24».

Севастополь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Пункты контроля ещё не появились, но появятся — в первый нерабочий день, 30 октября. Вчера такое решение было принято», — заявил Развожаев.

«Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжёлая за все два года пандемии. Сегодня только свежие сводки получил — плюс 337 подтвердившихся случаев ковида, ещё 14 смертей. Для города в 500 тыс. человек это очень большие цифры», — указал он.