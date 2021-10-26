София, , 13:13 — REGNUM Болгарский фармацевтический союз (БФМС) подал коллективный иск против правительства и Народного собрания (парламента) Болгарии в связи с отказом официальной Софии выделять дополнительные средства на функционирование местных аптек в условиях пандемии коронавируса. Об этом 26 октября сообщает софийская газета «Дума».

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Как утверждается в исковом документе, БФМС выразил свое возмущение тем фактом, что местные власти не предоставили аптекарям и провизорам дополнительного финансирования, защитной экипировки и социальных льгот.

«Для всех категорий работников медицинской сферы, включая стоматологов и даже психологов, действуют соответствующие преференции, — констатируют представители профсоюза фармацевтов. — Почему их нет для нас?».

В БФМС также отметили, что их сотрудникам ежедневно приходится сталкиваться с новыми проявлениями COVID-19, в то время как власти «не делают ровным счетом ничего для соцобеспечения работников аптечной сферы».

Согласно официальной информации, ранее соответствующие профсоюзы неоднократно обращались в Надзорный совет при министерстве здравоохранения Болгарии с соответствующими требованиями, однако ответа на петиции не получали. Предполагается, что в случае игнорирования нового иска болгарские фармацевты объявят бессрочную забастовку.

Напомним, на сегодняшний день правительство Болгарии назначило местным медикам регулярную прибавку к заработной плате и выделение дополнительных жилищных субсидий. Подобные меры призваны стимулировать врачей, а также представителей среднего и младшего медперсонала к работе в клиниках на фоне введенных Софией жестких карантинных мер.

Напомним, по состоянию на 26 октября количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 575 тысяч человек. Из них скончались 23 316 пациентов.