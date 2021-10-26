Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Непобеждённый чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший поддержал баскетболиста Кайри Ирвинга, отказавшегося вакцинироваться от коронавируса. Об этом 25 октября он написал на своей странице в Twitter.

Флойд Мейвезер Chamber of Fear

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«Кайри, ты великий человек, великий отец, великий спортсмен. Я уважаю тебя за честность и за то, что ты сам себе хозяин», — написал Мейвезер.

Тех, кто делает вакцину не по собственному желанию, он назвал рабами. «Свободный ум делает свой собственный выбор, а рабский ум следует за толпой», — заявил боксёр.

Он отметил, что в США люди постепенно лишаются свободы выбора. «Америка предоставила нам выбор: принимать вакцину или не принимать вакцину. Время идёт, и мы постепенно лишаемся этого выбора», — сказал Мейвезер.

Напомним, ранее Ирвинг был отстранён от игр за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» из-за отказа от вакцинации. Он не может даже посещать стадион своей команды.

Мейвезер считается одним из лучших в истории бокса и является непобеждённым чемпионом по версии всех престижных организаций. За свою карьеру он одержал 50 побед в 50 боях.