Черкесск, , 13:10 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о том, что вся его семья привита от коронавируса. По словам руководителя субъекта РФ, на днях излечилась от COVID-19 его 94-летняя бабушка, которой также ранее была сделана прививка.

Рашид Темрезов Kchr.ru

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«Что сделал мой папа — он привил свою маму, мою бабушку, которой 94 года. Она на днях поборола коронавирус, переболела благодаря тому, что была привита», — приводит слова Темрезова ТАСС.

Глава республики также отметил, что в его семье все врачи, поэтому все привились вовремя от коронавируса.

По данным оперативного штаба на 26 октября, в Карачаево-Черкесии заразились коронавирусом за все время пандемии 27 095 человек, из них 77 — за прошедшие сутки. В настоящее время госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах 1058 человек.