Джакарта, 26 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государство хочет, чтобы Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стала локомотивом региональной стабильности и процветания, сообщает Kompas.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

По его мнению, нынешний год для АСЕАН стал непростым.

«Мы живем в очень динамичной ситуации, когда соперничество между крупными державами становится все более заметным», — заявил глава государства.

«Мы должны упорно работать над укреплением единства и центральной роли АСЕАН. Мы должны немедленно укрепить потенциал и эффективность институтов АСЕАН», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииотметил важность ускорения вакцинации против коронавируса в регионе.