Амстердам, 26 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, принадлежит Украине. Решение суда 26 октября зачитала председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

Glavcom.ua «Скифское золото»

«Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Хофмейер-Рюттен добавила, что ввиду этого, по мнению суда, предметы из коллекции скифского золота «должны быть переданы украинской стороне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьба скифского золота, которым занимается министерство культуры, важна для администрации президента России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.