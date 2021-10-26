Москва, , 13:10 — REGNUM Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) уже не смогут оправиться от последствий пандемии и введённых для борьбы с ней ограничений. Об этом 26 октября заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бизнес AlexanderStein

Во время мероприятия эксперту был задан вопрос, смогли торговые центры оправиться от ограничений 2020 года или еще нет. На что тот ответил отрицательно.

«Это невозможно. Поскольку все резервы были использованы во время первого локдауна весной-летом 2020 года. Только торговые центры потеряли на этом порядка 50% арендного дохода. А сегодня аренда считается в основном исходя из оборота арендаторов. Мы можем сказать, что арендаторы потеряли на порядок-полтора больше. Это цифры, которые являются очень большими», — сказал Войцеховский.

Также он отметил, что ряд торговых центров начинают работать в убыток, поэтому их владельцы восполняют недостаток средств из других бизнесов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский губернатор пригрозил бизнесменам локдауном