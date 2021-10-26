Москва, , 13:17 — REGNUM В Кремле уважают позицию Госсовета Татарии, выступившего против переименования должности президента республики, но считают её лишь одним из мнений. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 октября журналистам.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пескова, в Казани выразили «мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту». Российское руководство с уважением относится к мнению каждого из регионов и считает, что это «одно из мнений», которые будут учтены в дальнейшем.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что оценка Госсовета Татарии — это не окончательное юридическое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Татарии не поддержал законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», что фактически означает отказ ликвидировать должность президента республики.

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