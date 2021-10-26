Кемерово, 26 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 27 октября, ночью и днём ожидается усиление западного ветра 9−14 м/с, местами до 23 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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«Переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью −4…+1 °C, днём 0…+5 °C», — говорится в прогнозе.

В городе Кемерове завтра, 27 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков.