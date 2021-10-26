Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Екатеринбурге пациенты не могли попасть к врачу часами из-за сбоя в поликлиниках. Об этом сообщает информационный портал E1.ru.

За компьютером

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В результате сбоя работы компьютеров, в двух поликлиниках города приостановили запись. Людям приходилось стоять в очередях по несколько часов. Тем, кто пришёл закрыть больничный, советовали сделать это без посещения врача.

По словам пресс-секретаря минздрава Свердловской области Константина Шестакова, проблема уже устранена. Поликлиники работают в штатном режиме. В них провели обновление программного продукта.