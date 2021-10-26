Москва, 26 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Отправив доллар под отметку 70 руб., рубль ускорил восхождение с наступлением новой торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара отметилась в районе 69,55 руб. и завершила торги 25 октября неподалеку от нижней границы диапазона. Сегодня, 26 октября, российская валюта продолжает наступление — доллар обновил минимумы июня 2020 года на отметке 69,26 руб. и теперь метит на 69 руб.

Значимая поддержка для «россиянина» исходит от экстремально высоких цен на нефть в сочетании с агрессивной политикой Банка России, который дал сигнал о готовности к дальнейшему повышению ставки для борьбы с растущей инфляцией.

В этом контексте игроки будут более пристально отслеживать недельные показатели инфляции, и если появятся признаки охлаждения роста цен, рубль поумерит пыл.

Теоретически в ближайшие дни пара может пройти уровень 69 руб., особенно если нефть Brent прорвется к многолетнему сопротивлению.

Однако разворот уже не за горами — на следующей неделе состоится заседание Федрезерва, который с большой долей вероятности объявит о начале сокращения покупок активов.

В ответ на такое решение доллар, который сейчас пользуется довольно вялым спросом, может рвануть вверх по всему спектру рынка, в том числе в паре с рублем.

Прежде чем это произойдет, наша валюта может на какое-то время задержать USD под уровнем 69 руб., если нынешняя картина на сырьевых площадках не претерпит существенных изменений», — считает эксперт.

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