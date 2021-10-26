Москва, , 13:05 — REGNUM Маховик инфляции продолжает раскручиваться в российской и мировой экономиках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляционные ожидания жителей РФ в октябре выросли до 13,6%, возвратившись к максимальным показателям за последние пять лет.

Инфляция Picserver.org

«Маховик инфляции продолжает раскручиваться в российской и мировой экономиках. Самое опасное в этом процессе — инерционность инфляционных процессов. Спираль инфляции подогревается на каждом новом витке роста ожиданиями всё большего повышения цен со стороны бизнеса и населения. В итоге этот процесс становится самовоспроизводящим, — сказал Ордов. — У населения ожидания роста цен в ближайшем будущем в среднем на 13,6% выше даже сентябрьского уровня. В свою очередь, резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 0,75 процентных пунктов подчеркивает рост нервозности и непредсказуемости в денежно-кредитной политике и, как следствие, ставит Банк России перед непростой дилеммой — экономический рост или низкая инфляция».

Как подчеркнул Ордов, в краткосрочной перспективе обе эти цели станут недостижимы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в октябре опрошенные граждане заметно чаще высказывали озабоченность ростом цен на яйца, крупы, макароны, мясо, фрукты и овощи, молоко.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляционные ожидания населения России достигли пятилетнего максимума