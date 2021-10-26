Кишинёв, , 13:05 — REGNUM Агентство по медикаментам Молдавии одобрило вакцинацию детей с 12 лет вакциной от COVID-19, произведённой Pfizer. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба агентства.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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«Изменения были предложены для утверждения в соответствии с официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19» — отметили в ведомстве.

Сообщается, что необходимые изменения были внесены в характеристику препарата. Кроме того, агентство, по рекомендации ВОЗ, продлило в Молдавии срок годности вакцины Pfizer на полгода.

Стоит отметить, что в Молдавии с августа падают темпы вакцинации населения от COVID-19. По словам госсекретаря минздрава республики Светланы Николаеску, в ведомстве не ожидали, что информационная кампания будет неэффективной.

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