Москва, 26 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Мнение парламента Татарии, не поддержавшего проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», предусматривающего общее для регионов понятие «глава субъекта», будет учтено в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», — сказал Песков.

Он напомнил, что данная оценка не является де-юре окончательным решением.