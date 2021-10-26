Белгород, 26 октября 2021, 13:10 — REGNUM Новую технику на вооружение муниципального «Белгорблагоустройства» передали 26 октября в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Решение о замене имеющейся техники и дооснащении автопарков было принято властями в сентябре 2021 года. Транспорт получат все муниципальные образования региона. Первые ключи от 18 спецавтомобилей вручили городской службе Белгорода. До середины 2022 года коммунальщики областного центра получат ещё 110 единиц.
В целом в белгородские муниципалитеты направят более 1100 единиц нового спецтранспорта.