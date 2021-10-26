Белгород, 26 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Новую технику на вооружение муниципального «Белгорблагоустройства» передали 26 октября в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Ключи от автомобилей

Решение о замене имеющейся техники и дооснащении автопарков было принято властями в сентябре 2021 года. Транспорт получат все муниципальные образования региона. Первые ключи от 18 спецавтомобилей вручили городской службе Белгорода. До середины 2022 года коммунальщики областного центра получат ещё 110 единиц.

«Важное событие. Потому что есть запрос жителей Белгородской области — жить в самом уютном и чистом регионе. И мы должны ему соответствовать. Но техническое состояние имеющейся коммунальной техники было достаточно слабым. А одними мётлами сделать регион красивым невозможно. Нужно использовать все достижения техники, которые позволяют быстро и качественно, независимо от погоды, содержать улицы города в чистоте», — написал глава региона.

В целом в белгородские муниципалитеты направят более 1100 единиц нового спецтранспорта.