Москва, , 13:04 — REGNUM Главы российских регионов могут продлевать ковидные ограничения и после окончания режима нерабочих дней, объявленных на федеральном уровне. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Могут, конечно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли продлеваться ограничения от недели к неделе до конца года.

По его словам, в России в настоящее время действуют особые полномочия регионов, «и в своем недавнем выступлении президент России Владимир Путин призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса в России продолжают работать.

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