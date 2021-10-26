Краснодар, , 13:03 — REGNUM Жительница Краснодарского края 29 лет и её 20-летний сожитель признаны виновными в жестоком убийстве годовалого сына женщины, сообщили 26 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

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Согласно материалам уголовного сына, в марте 2020 года по месту жительства сожители избили маленького мальчика из-за его плача. Женщина дважды ударила сына по голове, а также ногой в область голени, ребенок получил переломы. Спустя две недели женщина и её сожитель вновь зверски избили малыша — мальчик плакал и мешал им «отдыхать». Мужчина ударил ребенка по голове металлической кухонной толкушкой, а мать — палкой, также по голове. После этого ребенок плакать перестал, а уже поздно ночью сожители обнаружили, что мальчик не подает признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка. Эксперты пришли к выводу, что причиной ее стала черепно-мозговая травма.

Суд назначил матери убитого мальчика Наталье М. наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии общего режима, дополнительно женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год год. Алексею Л. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год. Также мужчине назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания наказания.