Ярославль, 26 октября 2021, 13:03 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что хотел бы проработать проблемы отделений «Почты России» в регионе. Об этом он рассказал на заседании Ярославской областной думы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 октября работу отделений на селе раскритиковала депутат Ольга Секачева, её поддержали Елена Кузнецова и Николай Бирук. В целом депутаты отметили как плохо работающие отделения в сельской местности, так и их состояние.
26 октября Михаил Евраев на заседании думы дал понять, что о проблеме ему известно. И решать её он намерен.
Напомним, что по итогам рассмотрения вопроса на комиссии думы заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая поддержала региональную «Почту России» и отметила, что все жалобы решаются оперативно.
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