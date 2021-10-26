Ярославль, , 13:03 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что хотел бы проработать проблемы отделений «Почты России» в регионе. Об этом он рассказал на заседании Ярославской областной думы.

Почта Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 октября работу отделений на селе раскритиковала депутат Ольга Секачева, её поддержали Елена Кузнецова и Николай Бирук. В целом депутаты отметили как плохо работающие отделения в сельской местности, так и их состояние.

26 октября Михаил Евраев на заседании думы дал понять, что о проблеме ему известно. И решать её он намерен.

«Вопрос по поводу состояния отделений «Почты России». Потому что это болезненный вопрос для всех жителей. И нам хотелось бы, конечно, совместно с «Почтой России» поработать над данным вопросом. И выйти на решение. Чтобы отделения в сельской местной и в городах были в надлежащем состоянии. Это один из приоритетов», — заявил глава региона.

Напомним, что по итогам рассмотрения вопроса на комиссии думы заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая поддержала региональную «Почту России» и отметила, что все жалобы решаются оперативно.

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