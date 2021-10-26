Москва, , 13:02 — REGNUM «Дачная амнистия» может негативно повлиять на заповедники, некоторые дачи-самострои могли попасть в особо охраняемую зону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»).

Катунский заповедник Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Застраиваются заповедники, там будет узаканиваться жилье. Представьте Воронежский заповедник — там либо бобры, либо стройки. В Сочи начиналось строительство в Кавказском заповеднике, там уникальная тисо-самшитовая роща, стали строить, завезли материалы вместе с вредителями, нет самшитовой рощи замечательной», — напомнил Грешнивиков.

Он уверен, что «дачная амнистия» в нынешнем виде ставит под угрозу всю систему особо охраняемых природных территорий.

«Если там кто-то заселился — надо переселить, пример по Дарвиновскому заповеднику есть. Либо мы сохраняем последние уголки заповедных территорий и сохраняем животный мир, либо продолжаем безумное строительство в угоду тем, кто хочет в красивых живописных ландшафтных местах обустраиваться», — подчеркнул депутат Госдумы.

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