Москва, 26 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. «Дачная амнистия» может негативно повлиять на заповедники, некоторые дачи-самострои могли попасть в особо охраняемую зону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»).

Олег Кугаев ИА REGNUM Катунский заповедник

«Застраиваются заповедники, там будет узаканиваться жилье. Представьте Воронежский заповедник — там либо бобры, либо стройки. В Сочи начиналось строительство в Кавказском заповеднике, там уникальная тисо-самшитовая роща, стали строить, завезли материалы вместе с вредителями, нет самшитовой рощи замечательной», — напомнил Грешневиков.

Он уверен, что «дачная амнистия» в нынешнем виде ставит под угрозу всю систему особо охраняемых природных территорий.

«Если там кто-то заселился — надо переселить, пример по Дарвиновскому заповеднику есть. Либо мы сохраняем последние уголки заповедных территорий и сохраняем животный мир, либо продолжаем безумное строительство в угоду тем, кто хочет в красивых живописных ландшафтных местах обустраиваться», — подчеркнул депутат Госдумы.