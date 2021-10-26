«Дачная амнистия» легализует застройку заповедников
Москва, 26 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. «Дачная амнистия» может негативно повлиять на заповедники, некоторые дачи-самострои могли попасть в особо охраняемую зону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»).
«Застраиваются заповедники, там будет узаканиваться жилье. Представьте Воронежский заповедник — там либо бобры, либо стройки. В Сочи начиналось строительство в Кавказском заповеднике, там уникальная тисо-самшитовая роща, стали строить, завезли материалы вместе с вредителями, нет самшитовой рощи замечательной», — напомнил Грешневиков.
Он уверен, что «дачная амнистия» в нынешнем виде ставит под угрозу всю систему особо охраняемых природных территорий.
«Если там кто-то заселился — надо переселить, пример по Дарвиновскому заповеднику есть. Либо мы сохраняем последние уголки заповедных территорий и сохраняем животный мир, либо продолжаем безумное строительство в угоду тем, кто хочет в красивых живописных ландшафтных местах обустраиваться», — подчеркнул депутат Госдумы.