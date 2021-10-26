Москва, 26 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Рэперу Моргенштерну, заявившему о том, что он не понимает необходимость празднования Дня Победы, следует пообщаться со своими дедушкой и бабушкой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн в платье

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними», — сказал Песков.

Он также предложил поступить иначе и прийти «к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами»: «Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны».