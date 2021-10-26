Москва, 26 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Наиболее предпочтительный способ Всероссийской переписи населения — это когда переписчик приходит домой. Так считают 36% жителей России, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик в жилете с символикой переписи населения

Также более удобные форматы переписи — онлайн-опрос по интернету (27%) или звонок переписчика по телефону (16%). Желают самостоятельно прийти на переписной пункт 9% граждан, сами позвонить по телефону на переписной пункт — 3%. Затруднились ответить 4%

По мнению 46% опрошенных, в условиях пандемии коронавируса проводить перепись населения следует только по телефону и онлайн. 32% полагают, как и запланировано — на переписных пунктах, на дому, по телефону и онлайн.

Опрос по квартирам проведен 8−10 октября 2021 года Опрошены 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить Всероссийские переписи населения нужно, считают 75% жителей России, обратное мнение у 12%.

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