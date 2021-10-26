26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что молдавское правительство определило победителя тендера на поставку миллиона кубометров природного газа в страну. Им стала польская нефтегазовая компания PGNiG.

Оксана Переможенко, , 16:48 — REGNUM Молдавское правительство определило победителя тендера на поставку миллиона кубометров природного газа в страну. Им стала польская нефтегазовая компания PGNiG. Об этом говорится в распространённом 25 октября заявлении пресс-службы правительства Молдавии.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

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В Польше подтвердили данную информацию, подчеркнув, что газ поступит в Молдавию впервые из «нероссийского источника». Польский оператор намерен исполнить свои договорные обязательства 26 октября.

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Новость обсудили на станице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие предположили, что Молдавия, скорее всего, как и Украина, закупает у Польши российский газ.

«Зажигалки заправить достаточно, а дальше дровами…» — отреагировал Андрей Н.

«Очень удобно… и долги не надо отдавать», — с сарказмом отреагировала Маргарита Д.

«Ну наконец-то заживут. Свобода. Ура», — шутит Vitalij V.

«Так и надо! Накажите Россию по полной, купите ее газ через посредника!» — смеется Инесса А.

Офис польской нефтегазовой компании PGNiG в городе Санок (Польша) (сс) Lowdown

«Да… Украина в этом толк знает», — иронизирует Наталия Г.

«Миллион кубометров! Опупеть!» — отреагировал не без сарказма Евгений П.

«Российский газ не у России!» — смеется Миша Л.

«Ага, купила у Польши. Только этого газа по количеству хватит всего на 4−5 часов для Молдовы. Позорище!» — добавила Луиза П.

«И что, Польша дала скидку в 50%?» — поинтересовался Алексей И., вероятно, напоминая о том, что молдавская сторона требовала от Газпрома скидку в размере 50%.

«Польша бесплатно дала? Или, как всегда, по спекулятивной цене?» — задался вопросом Александр К.

«А как он из Польши попадёт в Молдову? Газ будет российский из украинской трубы или они типа отдельный трубопровод построят?» — спросил Михаил П.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это то же самое, что купить лампочку в Украине за $40, а на «Алике» («Алиэкспресс». — О. П.) она за $20, но это покупка в Украине, а не в далёком-далёком Китае», — отметил Eugeny M.

«Купила российский газ с польской наценкой, Украина с 2015 года так покупает словацкий газ по виртуальному реверсу, а вполне конкретная маржа оседает в европейских фирмах-прокладках и на счетах руководства «Нафтогаз», — пишет Галина С.

«Купить российский газ не у России и при этом показать язык, сказав «бе-е-е-е»! Великие коммерсанты!!!» — не без сарказма добавил Павел П.

«Ну, конечно, долги-то зачем возвращать…» — написал Юрий Х.

«А у кого? Через посредника втридорога… Даже Германия не может позволить себе такую роскошь», — отметил Roman Srv.

«Российский газ в польской упаковке», — отреагировала Marina C.

Заготовка дров Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Покупайте у кого хотите, пока продают, но как бы ни хотелось, а долги придется отдавать», — пишет Evginiy U.

«Очередной анекдот про молдаван. Знаете, почему молдаване газ у России не покупают?! Дальше свободная версия…» — подытожил Дмитрий С.

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Напомним, ранее в компании Газпром сообщили о возможном прекращении поставок голубого топлива в Молдавию, «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и… не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года».