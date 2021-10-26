Москва, , 12:58 — REGNUM Введение на территории Москвы связанного с пандемией коронавируса локдауна не планируется. Об этом 26 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В Москве нет и не планируется локдауна», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом в России в период с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 36446 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.