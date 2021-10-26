Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В медицинских стационарах Петербурга, занимающихся лечением COVID-19 и внебольничных пневмоний, в настоящее время находится 7974 пациентов, это на 207 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 26 октября в Смольном.

Приемное отделение Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Северной столице с диагнозом COVID-19 в больницы поступили 326 пациентов, это на 16 человек меньше, чем в предыдущие сутки. В реанимацичх коронавирусных больниц Петербурга находятся 745 пациентов (+9 к уровню предыдущих суток), в том числе 379 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки).

В Петербурге развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 26 октября свободны 33,67% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 38 333 пациента, это на 650 человек больше, чем в предыдущий день. Еще 6073 человека находятся на домашнем карантине (+1961 за сутки), 54 человека — в обсерваторе (-12).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,05 единицы и составляет на сегодня 0,93 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Северной столице выявлено 2735 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались за сутки 72 человека. Выздоровели за 25 октября 2929 человек.

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