Новосибирск, 26 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по обвинению бывших главного бухгалтера и бухгалтера школы. Они обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщило региональное управление СКР.

50.мвд.рф Мошенничество

«Обвиняемые в период с ноября 2019 года по август 2020 года, находясь в помещении учебного заведения, расположенного на улице Барьерная в Советском районе города Новосибирска, в целях личного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием директора учреждения и лиц её замещающих, похитили денежные средства школы на общую сумму свыше 900 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами фигурантки по делу распорядились по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 39-летняя обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб на сумму 300 тысяч рублей; на имущество 52-летней фигурантки наложен арест на сумму 417 тысяч рублей, вину она признала частично.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.