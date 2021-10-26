Владимир, , 12:53 — REGNUM Во Владимирской области 26 октября подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Samregion.ru

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Всего в области были зарегистрированы 61 тыс. 213 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 279 пациентов, в том числе 47 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2192 человека. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.