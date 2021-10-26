История вопроса

Система государственных закупок была введена в РФ в 2013 году и распространяется на все госучреждения, министерства и ведомства, а также госкомпании. Основной целью введения госзакупок было обеспечение прозрачности процедуры и возможности исполнителей конкурировать.

Государственные закупки проходят в форме аукциона и конкурса через единую информационную систему. По закону, госструктура должна выбрать наиболее бюджетный вариант исполнения своего заказа.

В определенных законом случаях госзакупки могут быть проведены без конкурентной процедуры. Так, госзакупки могут осуществляться у единственного поставщика на основании соответствующего распоряжения президента РФ или правительства РФ. Кроме того, такие правила касаются, например, закупки товаров, работ и услуг для нужд естественных монополий, для выполнения работ по мобилизационной подготовке в стране, для по ставок оружия и военной техники, оказания услуг по водо- и теплоснабжению, сохранению памятников культуры и для других, указанных в законе, нужд.

Сюжет содержит новости, касающиеся эффективности работы системы госзакупок, а также ее изменения.