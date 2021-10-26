Воронеж, 26 октября 2021, 12:51 — REGNUM Электронные торги на установку туалетных кабин на новогодние праздники объявила мэрия Воронежа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы госзакупки. Объявление об аукционе размещено 22 октября.

Туалет
Туалет

Объектом закупки в объявлении указано «Установка мобильных туалетных кабин (МТК) в период празднования Новогодних праздников в 2021—2022 гг.», начальная цена контракта — 251 тыс. 250 рублей. Источником финансирования контракта указан бюджет Воронежа, муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», «Сохранение и развитие культуры и искусства Воронежа».

Всего, согласно документам, планируется установить 25 кабинок на период с 5 декабря 2021 года по 23 января 2022 года. Все кабинки будут установлены в районе площади Ленина, где традиционно сосредоточены новогодние гулянья.