Воронеж, 26 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Электронные торги на установку туалетных кабин на новогодние праздники объявила мэрия Воронежа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы госзакупки. Объявление об аукционе размещено 22 октября.

Туалет

Объектом закупки в объявлении указано «Установка мобильных туалетных кабин (МТК) в период празднования Новогодних праздников в 2021—2022 гг.», начальная цена контракта — 251 тыс. 250 рублей. Источником финансирования контракта указан бюджет Воронежа, муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», «Сохранение и развитие культуры и искусства Воронежа».

Всего, согласно документам, планируется установить 25 кабинок на период с 5 декабря 2021 года по 23 января 2022 года. Все кабинки будут установлены в районе площади Ленина, где традиционно сосредоточены новогодние гулянья.