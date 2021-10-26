Москва, , 12:49 — REGNUM В поселении Сосенское в Новой Москве жители создают группы самообороны, чтобы защитить женщин от мигрантов. Об этом сообщило издание «Собеседник».

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации, полученной СМИ от одной из жительниц, в мессенджере Telegram создана группа «Вежливые люди», в которой по заявкам мужчины и семьи провожают одиноких женщин от метро до дома.

«Иногда вечером на асфальте видим лужи крови, неоднократно слышали перестрелку. У нас одно отделение полиции, которое не может охватить все случаи в районе», — приводятся в публикации слова москвички по имени Татьяна. Женщина утверждает, что вечерами мигранты ходят по району группами, иногда в нетрезвом состоянии.

Информацию подтвердил глава поселения Кирилл Бармашев. Он рассказал, что жители создают легальные отряды дружинников, которые имеют себе удостоверение, а также группы поддержки, провожающие женщин. Опасения появились не на пустом месте — за последние полтора месяца в районе случились одно изнасилование и две попытки изнасилования мигрантами.

СМИ уточняет, что иностранцы, которых опасаются местных жители, работают на продовольственном рынке «Фуд Сити», стройрынке «Славянский базар», а также занимаются ремонтом в квартирах.