Баку, 26 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с коротким визитом в аэропорт Физули, находящийся на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку. Об этом сообщает государственный телеканал Азербайджана AzTV.

President.az Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Турецкий лидер принял участие в торжественной церемонии открытия аэропорта. Он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перерезал красную ленту.

По информации пресс-службы азербайджанского президента, Эрдоган также примет участие в закладке фундамента «умного» агропарка в Зангелане. Кроме того, он и Алиев после торжественных церемоний проведут встречу, на которой обсудят развитие отношений Баку и Анкары.

Напомним, город Физули перешёл под контроль Баку в октябре 2020 года. В январе 2021 года Алиев распорядился построить там аэропорт. 5 сентября там приземлился первый самолёт. Эрдоган стал первым иностранным лидером, который посетил аэропорт в Физули.