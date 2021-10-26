Варшава, 26 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Председатель государственной «Польской нефтяной и газовой компании» (PGNiG) Павел Маевский во время пресс-конференции 26 октября заявил, что в повышении цен на газ в Европе «виновата Россия». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Основное влияние на высокие цены газа в Европе оказывает политика «Газпрома» и России», — заявил Маевский.

В то же время, по его словам, за рекордно высокими «стоят также несколько других факторов, появившихся в то же самое время». Среди них — высокий спрос на газ на азиатских рынках, продолжительная зима и снижение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, отметил он.

Раскритиковал Маевский и российской-германский газопровод «Северный поток — 2».

«В Германии почему-то принято думать, якобы «Северный поток — 2» даст возможность увеличения поставок газа в Европу, в то время как ныне действующие газопроводы не используются даже наполовину. Это нам говорит о политическом характере этого проекта», — заключил он.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГШтеффен Зайбертзаявил, что все поставщики, в том числе российский «Газпром», выполняют перед Германией обязательства по поставкам газа.