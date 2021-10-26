Рига, 26 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Власти Латвии не могут пересмотреть свою политику по отношению к просителям убежища на границе республики с Белоруссией. Об этом 26 октября заявила министр внутренних дел республики Мария Голубева в эфире Латвийского телевидения.

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«Если бы мы впустили всех, кто пытается нелегально пересечь границу Латвии из Белоруссии, этот процесс длился бы несколько месяцев. Наши возможности по обеспечению всем необходимым лиц, ищущих убежища, были бы исчерпаны очень быстро», — сказала она, комментируя соответствующий призыв Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Также глава МВД Латвии добавила, что на территорию республики пускают тех, кому, по ее словам, угрожает реальная опасность или тех, у кого, к примеру, есть маленькие дети.

Кроме того, Голубева уточнила, что границы между Белоруссией и Латвией ежедневно пытается пересечь несколько десятков нелегальных мигрантов.

«Эта цифра неизменна — каждый день границу пытаются пересечь от 15 до 25 человек. Иногда это одни и те же люди, которые однажды уже пробовали это сделать. Хотя мы сейчас и контролируем границу, важно продвигаться вперед с инфраструктурным проектом (по строительству забора)», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что решение властей Литвы о задействовании военных республики для охраны границы страны с Белоруссией будет продлено на период экстремальной ситуации с нелегальной миграцией.