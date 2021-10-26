Уфа, , 12:48 — REGNUM Заработную плату в привычном размере следует выплачивать сотрудникам во время нерабочих дней, установленных Указом президента РФ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

Зарплата Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в Указе президента России сказано о том, что нерабочие дни устанавливаются с «сохранением за работниками заработной платы». Таким образом, работникам нужно выплатить зарплату в привычном размере (исходя из установленных компенсационных и стимулирующих выплат, а также должностного оклада).

При этом оплата труда сотрудников, которые в этот период будут работать, следует производить в обычном размере.

Отмечается, что 4 ноября является нерабочим праздничным днем и он оплачивается (в случае выхода на работу) не менее чем двойном размере, либо предоставляется другой день отдыха.

«5 ноября стал по производственному календарю нерабочим, так как Правительство РФ перенесло выходной с субботы, 2 января. То есть пятница 5 ноября в этом году официально выходной день со всеми вытекающими (привлечение к работе с согласия работника, оплата не менее чем в двойном размере). Для тех, кто трудится по графику, имеет значение только праздничный 4 ноября (если смена выпадает на этот день, оплата двойная)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха из нерабочих дней не включается, то есть отпуск продлевается, лишь праздничный день 4 ноября.